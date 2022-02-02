Петербургские пробки добрались до дворов жилищного комплекса «Шуваловский»

Проблема пробок стала особенно актуальна для жителей Санкт-Петербурга этой зимой. Так, теперь автомобили попадают в заторы даже во дворах жилищных комплексов.

Об очередном инциденте сообщили подписчики Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», опубликовав соответствующее видео. На кадрах десятки машин выстроились во дворе ЖК «Шуваловский». Затор, судя по видео, практически не двигается.

Приход зимы обернулся для петербуржцев не только радостью от первого снега, но и дорожными проблемами. Так, в городе из-за некачественной уборки улиц образуют пробки, случаются вылеты на «встречку» и столкновения. Губернатор Северной столицы Александр Беглов в курсе проблемы и даже заявлял, что ситуация находится под контролем. Однако нехватка рабочих рук и специальной техники отражается на комфорте петербуржцев.