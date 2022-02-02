Авария с участием двух автомобилей произошла в Невском районе Петербурга

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на пересечении улиц Ткача и Бабушкинской в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Судя по фотографии, одной из причин аварии мог стать гололед, так как одну из машин будто бы занесло на повороте.

С приходом зимы в Санкт-Петербурге участились случаи автомобильных аварий. Причиной этому является неубранное и не обработанное от снега и гололеда дорожное покрытие. Местные жители винят в этом губернатора Северной столицы Александра Беглова. По их словам, город изначально не был готов к холодам.