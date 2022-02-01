Помощница Бориса Джонсона опозорила его на встрече с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, опозорился из-за своей помощницы. Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети кадры.

Судя по фотографиям, британский премьер вышел из автомобиля с пачкой бумаг и направился в сторону Зеленского. Главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими фразами.

После этого, протокольная служба начала фотографировать премьер-министра Великобритании и президента Украины. В этот момент, помощница Джонсона устремилась к нему и буквально выхватила у него пачку бумаг из рук. Глава британского правительства изумился от происходящего, однако продолжил общение со своим коллегой.

Визит Джонсона был запланирован на вторник совместно с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Но накануне глава МИД заразилась коронавирусной инфекцией и приняла меры самоизоляции.