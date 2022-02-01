Газета WP сообщила о словесной перепалке между Небензей и постпредом США Томас-Гринфилд

Постоянные представители России и Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд вступили в словесную перепалку. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

Инцидент произошел во время заседания Совета Безопасности организации. Как отметили авторы материала, данная перепалка стала острейшей за последние годы. Бурную реакцию со стороны Небензи вызвало заявление Томас-Гринфилд, что Россия якобы пытается бездоказательно выставить Украину и Запад как агрессоров.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — ответил постпред.

Небензя подчеркнул, что благодаря усилиям Соединенных Штатов Украиной управляют «нацисты». Однако вместе с этим, отметил российский постпред, Запад по-прежнему предпринимает попытки выставить «героями тех людей, которые сражались на стороне Гитлера».