Зеленский: Украина находится в поисках новых вариантов решения конфликта в Донбассе

Киев рассматривает различные варианты решения конфликта в Донбассе. Речь, в частности, идет и о переговорах с Россией в трех- и двустороннем формате параллельно с «нормандским», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подобную тему глава страны затронул в ходе совместного брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Их переговоры, как отмечалось ранее, должны были стать «демонстрацией поддержки» Киева Лондоном.

«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», — заявил Зеленский.

Сообщалось также, что во время беседы Джонсон и Зеленский обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины. В так называемой «агрессии» по отношению к Киеву Москву обвиняют в последнее время западные СМИ. Россия же неоднократно отрицала подобные заявления, отмечая, что используются они как повод для размещения военного контингента НАТО у рубежей страны.