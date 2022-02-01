Сборная России сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу обыграла Грузию и вышла в полуфинал европейского первенства, в котором встретится с Украиной.

Российская мини-футбольная сборная 1 февраля стала третьим полуфиналистом чемпионата Европы, одержав победу над Грузией. Встреча плей-офф континентального первенства в Нидерландах завершилась со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Ниязов и Иван Чишкала, оформивший дубль.

В полуфинале континентального первенства подопечные Сергея Скоровича сыграют со сборной Украины, ранее переигравшей казахстанскую национальную команду. Матч состоится 4 февраля.