Марков объяснил, зачем США пытаются сорвать визит президента Бразилии в Москву

Соединенные Штаты Америки хотят усилить свое влияние на Россию, добившись ее изоляции в мире, и с этой целью они стремятся разрушить все международные организации, в которых сами не занимают доминирующую позицию.

Такое мнение высказал известный политолог, генеральный директор Института политических исследований, обсуждая в беседе с информагентством «Свободная пресса» попытку США оказать на Бразилию дипломатическое давление и добиться отмены запланированного на ближайшее время визита президента этой страны Жаира Болсонару в Москву.

О попытках Вашингтона дробиться от властей Бразилии отмены запланированного на февраль визита президента Болсонару в Москву ранее, ссылаясь на МИД Бразилии сообщило издание Folha de S. Paulo.

«По оценкам Белого дома, факт приема (президентом РФ Владимиром) Путиным (бразильского лидера Жаира) Болсонару послужит сигналом того, что Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права», — говорится в материале бразильской газеты.

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Комментируя это сообщение, Сергей Марков отметил, что американцы, оказывая давление на Бразилию, преследуют сразу несколько целей.

В первую очередь они хотят оставить Россию в изоляции, и для этого стараются сорвать дружественные визиты в Москву глав таких крупных стран, как Бразилия. А изолировать Россию американцы хотят для того, чтобы затем усилить давление на российское руководство.

Именно поэтому США и пытаются разрушить те международные организации, в которых доминирующая роль принадлежит не им.

«В данном случае, под их прицел попал БРИКС. Помимо этого, они реализуют доктрину Монро, смысл которой в том, что Соединенные Штаты доминируют над странами Латинской Америки. Поэтому они хотят уменьшить возможность самостоятельных действий со стороны Бразилии, чтобы ее внешняя политика была бы ограниченной», — объяснил Марков.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Отвечая на вопрос корреспондента о том, поддастся ли бразильский президент давлению американской стороны, политолог затруднился дать точный прогноз, отметив, что Жаир Болсонару это достаточно непредсказуемый политик правого консервативного толка.

«Я думаю, что вопрос будет решаться, исходя из внутриполитической ситуации в Бразилии, а она сейчас достаточно сложная. Болсонару — один из главных в мире "антиваксеров", и у него в этой ситуации крутые повороты возникают. Но в целом, я думаю, что более вероятно, что он все-таки приедет в Россию», — заявил Сергей Марков.

Эту ситуацию в эфире телеканала «Россия 24» также прокомментировал заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, который выразил уверенность в том, что Вашингтону не удастся помешать развитию российско-бразильских отношений.

politexpert.net / Аврора Зорина

Как напомнил Никонов, Жаир Болсонару является человеком правых взглядов и симпатизирует скорее экс-президенту США Дональду Трампу, чем нынешнему главы Белого дома Джо Байдену. В нынешней ситуации бразильский лидер, несмотря на то, что он менее настроен на сотрудничество с РФ, чем его предшественники, все же может проявить самостоятельность, добавил депутат ГД.