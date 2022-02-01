Путин выразил опасения из-за возможных намерений Киева «вернуть Крым» после вступления в НАТО

Сближение НАТО и Украины неприемлемо для России. Москва не исключает, что в случае присоединения к Североатлантическому альянсу, Киев попробует «вернуть» себе Крым, о чем заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили ситуацию с безопасностью в Европе. По итогам встречи Путин провел пресс-конференцию и в очередной раз напомнил, что руководство НАТО обещало Москве прекратить расширение на восток, но обмануло ее. Военную экспансию Альянса Кремль отмечает в Прибалтике, Румынии и в Польше. На очереди стоит Украина, и в РФ опасаются, что после вступления в западный военный блок Киев попытается «вернуть себе Крым».

«Представим, что Украина — страна НАТО и начинается военная операция. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал?» — заявил Путин.

Ранее Москва четко дала понять Североатлантическому альянсу, что больше не оставит без реакции его попытки расширения на восток. Власти предусматривают и военно-технический ответ.