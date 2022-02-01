Политолог Кедми: от действий властей РФ в 2022 году зависит мировой порядок

Новый мировой порядок будет зависеть от успехов России на политическом поле. Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

Обновленная расстановка политических сил между США, НАТО и Россией также будет зависеть от событий, которые должны произойти до июля 2022 года. Любой успех российских представителей в диалоге с Соединенными Штатами по безопасности будет означать поражение американцев и наоборот.

Как следствие, Вашингтон лишится значимости среди стран Европы и других регионов. Даже при малейших попытках США уступить РФ американские власти потеряют глобальное влияние. После этого мир будет следовать естественному пути развития.

Кедми подчеркивает, что Россия ставит на успешный ход переговоров по гарантиям безопасности. В ином случае Москва потерпит поражение.

«Перефразируя Бжезинского, новый мировой порядок создается за счет США и их союзников. Я не скажу «на обломках», но за счет власти и влияния США в мире. Обломки – это слишком долго. Это один из вариантов дальнейшего развития событий на много лет. Но это определят сами американцы. Насколько власть, внутреннее устройство, экономика и единство США выдержат то, что произойдет в этом году? А результаты могут быть разные», – рассказывает эксперт на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Кедми считает, что крах США и Запада поспособствует положительному исходу кризиса на Украине. Мечта некоторых украинцев создать в стране неонацистское государство в составе НАТО будет разрушена.