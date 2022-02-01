Украинские власти перестарались с информационной кампанией об угрозе «российского вторжения» и теперь из-за своей недальновидности теряет миллиарды.

Об этом в материале для информационного портала InfoBrics рассуждает греческий политолог Пол Антонопулос. Перевод статьи на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что западные СМИ, рассказывая о неизбежном «российском вторжении» на Украину, так сгустили краски, что разрушительный эффект сказался на и так ослабленной экономике страны. Инвесторы, поддавшись панике из-за ожидающегося «нападения» вывели из страны огромную сумму – 12,5 миллиарда, подчеркнул глава государства, не уточнив, о какой валюте идет речь.

По мнению греческого политолога, Киев должен винить в происходящем своих западных партнеров.

«Нынешний кризис на Украине спровоцирован англо-американским альянсом, — считает Антонопулос. — Поскольку инвесторы бегут из страны, полагая, что российское вторжение неизбежно, Киеву потребуется около 5 миллиардов долларов для стабилизации экономической ситуации. Учитывая, что гривна бьет рекорды падения по отношению к доллару, ситуация кажется катастрофической».

Новостное агентство «Харьков». /

При этом эксперт напоминает, что Владимир Зеленский связал вывод иностранных инвестиций с решением ряда западных стран эвакуировать из Киева своих дипломатических работников. Именно после того, как стало известно об эвакуации сотрудников нескольких посольств, началась паника.

«Кажется, теперь Киев отчаянно сожалеет о тиражировании слухов о российском вторжении и о том, что позволил англо-американскому альянсу и его медийному аппарату ухватиться за эту идею», — отмечает греческий политолог.

По его словам, Украина попала в собственную ловушку, но поворачивать назад теперь уже слишком поздно. Киев, раздувая истерию из-за якобы готовящегося «российского вторжения», надеялся, что Запад укрепит украинские вооруженные силы современным оружием, а также ускорит вхождение Украины в состав Евросоюза и НАТО.

Но в результате Киев полностью обманулся в своих надеждах. Оказалось, что ни НАТО, ни Америка не намерены раскошеливаться.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Киев действовал как добровольный агент, провоцируя Москву от имени Вашингтона и НАТО. Однако Украине дали понять, что в случае реального конфликта, воевать за нее Запад не будет», — отмечает автор материала.

В результате уже сам Владимир Зеленский столкнулся с политическим кризисом. Президент, который вместо того, чтобы направить силы на внутреннее развитие государства, сделал ставку на военные провокации, может лишиться своей должности, в том случае, если экономика страны рухнет, заключил Антонопулос.