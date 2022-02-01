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Полиция начала поиски стрелявшего по сосулькам из винтовки нижегородца

Общество
Полиция начала поиски стрелявшего по сосулькам из винтовки нижегородца

Очевидцы засняли на видео жителя Нижнего Новгорода, который устроил стрельбу по жилому дому. Пользователи соцсетей предположили, что он решил сбить сосульки.

Инцидент произошел в Ленинском районе города в дневное время суток. На кадрах видно, как мужчина оперся на машину и ведет стрельбу из снайперской винтовки. Предположительно, рядом с ним стоит сотрудник коммунальных служб.

Правоохранительные органы занимаются проверкой информации о мужчине, сообщает РИА Новости. Однако пользователи соцсетей допустили возможность, что он стрелял по сосулькам.

В зимнее отчаяние также впали жители Петербурга. С наступлением зимы, горожане стали чаще жаловаться на проблемы с очисткой улиц от снега и льда. Нередко коммунальный коллапс в Северной столице приводит к случаям травматизма среди горожан.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Петербурга Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.

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