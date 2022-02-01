Reuters: в Госдепе США считают откровенным телефонный разговор Лаврова и Блинкена

Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена был откровенным и профессиональным. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя Госдепа.

Телефонный разговор состоялся 1 февраля. Стороны не определили, когда пройдет следующая встреча или беседа. При этом Блинкен заявил о готовности продолжить контакты с Москвой в двустороннем формате или на международных площадках.

«Если президент (РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин действительно не намерен начинать войну или смену режима (на Украине. — Прим. ред.), то, как заявил госсекретарь министру иностранных дел Лаврову, настало время отвести войска и тяжелое вооружение и начать серьезную дискуссию... которая может укрепить коллективную европейскую безопасность», — процитировало агентство Reuters представителя Госдепа.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия встревожена из-за позиции ряда стран НАТО по неделимости безопасности. По его словам, Альянс и США негативно отреагировали на ключевые для Москвы темы.