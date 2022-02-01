Путин констатировал игнорирование требований России по безопасности со стороны США

Соединенные Штаты проигнорировали ключевые озабоченности России по гарантиям безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Путина, Москва внимательно анализирует документы, которые передали американская сторона и НАТО.

«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин прокомментировал переговоры с Виктором Орбаном. По его словам, Россия и Венгрия наметили обширные планы по сотрудничеству.