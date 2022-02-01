InfoBrics: западные инвесторы бегут из Украины из-за боязни «российского вторжения»

Попытки США и их союзников по НАТО нагнетать истерию по поводу «российского вторжения» дорого обходятся Украине, которая продолжает терпеть миллиардные убытки на фоне повсеместной паники. Об этом в статье для портала InfoBrics написал греческий политолог Пол Антонопулос.

На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что западные СМИ слишком сгущают краски, пугая неизбежностью нападения со стороны России. По его словам, такая информационная кампания негативно отражается на экономике страны — в частности, из Киева было выведено 12,5 миллиарда долларов.

«Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика», — посетовал Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Впрочем, в создании этого кризиса и его последствиях украинскому лидеру стоит винить лишь своих западных партнеров, в частности, США и Великобританию, констатировал Антонопулос. Он напомнил, что именно эти страны объявили об эвакуации дипломатов из Киева.

«Поскольку инвесторы бегут из страны, полагая, что российское вторжение неизбежно, Киеву потребуется около 5 миллиардов долларов для стабилизации экономической ситуации. Учитывая, что гривна бьет рекорды падения по отношению к доллару, ситуация кажется катастрофической», — рассуждает автор статьи.

По мнению эксперта, Украина фактически угодила в свою же ловушку. Запустив истерию по поводу российской угрозы, Киев ожидал, что Запад снабдит страну дополнительными вооружениями и примет ее в НАТО и ЕС. Теперь выясняется, что ни Вашингтон, ни Альянс не готовы «раскошелиться».

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

«Киев действовал как добровольный агент, провоцируя Москву от имени Вашингтона и НАТО. Однако Украине дали понять, что в случае реального конфликта воевать за нее Запад не будет», — пришел к выводу политолог.

Если украинская экономика в конечном счете рухнет из-за необдуманной политики Зеленского, то это может грозить ему потерей высшей должности, резюмировал греческий эксперт. Ранее президент Украины подписал указ об увеличении численности армии страны на 100 тысяч военных.