«Полякам пора прятаться по подвалам»: Astra Militarum про вброс американского СМИ о «ЧВК Вагнера»

Журналисты Daily Beast сообщили, что десятки «вагнеровцев» якобы передислоцируются из Африки в страны Восточной Европы. Telegram-канал Astra Militarum иронично отреагировал на сообщение американского СМИ.

Авторы канала напомнили, что на Западе давно муссируются слухи о внушительной численности сотрудников российской ЧВК. По разным данным, на Ближнем Востоке и в Африке их не менее 200 тысяч. Почему в Европу направлена только часть «вагнеров» американское издание не объяснило.

«Из-за ожидающегося наплыва российских сил в Варшаве раскупят последние коробки с американскими «сникерсами», чтобы ховаться по подвалам. В Прибалтике наиболее отпетые русофобы откопают старые схроны времен «лесных братьев», чтобы в нацистской форме лазить по лесам и спасаться от гнева России. Напрягутся и на острове Готланд - там живут самые главные жлобы Европы, которые прятали золотые клады в землю аж с X века, а ну как их русские «вагнеры» в музей превратят, золото национальной ценностью объявят?» – предполагает Telegram-канал.

Тем самым Astra Militarum рекомендовал европейским сателлитам Вашингтона серьезно отнестись к этому вбросу, чтобы успеть подготовиться к приезду гостей из жаркой Африки.