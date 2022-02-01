Путин после переговоров с Орбаном назвал Венгрию важным партнером России

Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией в газовой сфере. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Стороны вели дискуссию в течение пяти часов. По словам Путина, Москва и Будапешт наметили обширные планы по сотрудничеству.

«Наши переговоры прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере. Мы обсудили практически все вопросы, которые хотели», — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Венгрия является важным партнером в Европе. По его словам, Москва готова к наращиванию сотрудничества с Будапештом в газовой сфере.