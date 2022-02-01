«Талибан» впервые назначил женщину на заметную руководящую должность

Министерство здравоохранения «Исламского Эмирата Афганистан» (самоназвание политической системы запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1), назначило доктора Малалай Файзи директором родильного дома в Кабуле.

Руководителями родильных домов в Афганистане и раньше всегда были женщины, но Файзи стала первой женщиной, которую «Талибан» назначил на государственную должность за шесть месяцев нахождения у власти, передает издание EurAsia Daily.

Это назначение вызвало широкий резонанс. Бывшая мэр Майдана (провинция Варак) написала в Twitter, что, хотя руководить женской больницей по умолчанию должна женщина, ей приятно слышать о назначении Файзи.

Новая руководительница кабульского роддома закончила Университет медицинских наук и последние 15 лет работала в различных больницах и учреждениях, в том числе специализирующихся на вопросах детского и материнского здоровья.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации