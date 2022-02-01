Кедми озвучил сроки, когда к ответу США и НАТО будет вынужден подключиться Шойгу

Россия готова еще немного подождать ответа Соединенных Штатов Америки по вопросу дальнейшего нерасширения НАТО и возврата западного военного блока в границы 1997 года. До конца стартующей в Пекине зимней Олимпиады Москва не будет делать резких шагов.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, который уверен, что Россия в состоянии в кратчайшие сроки – до лета – решить вопрос с присутствием НАТО на территории Восточной Европы.

При этом Кедми отметил, что Россия и США будут воздерживаться от активизации переговорного процесса и каких-то односторонних шагов до окончания Олимпийских игр, которые 4 февраля начнутся в Китае и продлятся две недели.

Это время Москва, по мнению эксперта, потратит на диалог с Вашингтоном на уровне глав внешнеполитических ведомств, но затем Россия будет ждать от Америки конкретный ответ.

«Времени нет. Если оценивать временную картину, то в течение двух недель пойдут переговоры между министрами иностранных дел – пока идет Олимпиада. Потом РФ подождет немного ответа американцев. После этого будут даны рекомендации генералом армии Шойгу президенту России, верховному главнокомандующему. Он выберет вариант, и начнется следующий этап», — подчеркнул Кедми.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Если США хотят отказать Москве в выполнении ее предложений по гарантиям безопасности и при этом избежать военно-технического ответа России, им следует уступить в ключевых вопросах, считает политолог.

Речь, по его словам, идет о военном присутствии Североатлантического Альянса в Восточной Европе и дальнейшем расширении НАТО на восток, которое напрямую угрожает российской безопасности.

В том случае, если Штаты откажутся и в этом пойти навстречу России, ее ответ будет неожиданным и максимально болезненным для Запада, уверен эксперт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рекомендациях президенту страны Владимиру Путину при обсуждении дальнейшего этапа переговоров обозначит конкретные ответные меры.

«Если только не произойдет чудо с тем, что на президента (США Джо) Байдена снизойдет озарение и он скажет:"Хорошо, мы все поняли, давайте оформим наш отход", — отмечает Кедми. — Если это произойдет, то все будет хорошо. Если этого не будет, то это произойдет на третьем этапе переговоров после применения рекомендаций товарища Шойгу в Восточной Европе или в другой части земного шара».

Федеральное агентство новостей /

Также военный эксперт добавил, что Россия уже давно подготовила ответ на отказ американской стороны гарантировать ей безопасности, и в том числе отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток путем включения в свой состав Украины, Грузии или Молдавии. Но, несмотря на свою готовность реагировать жестко, Москва до последнего дает Западу возможность решить вопрос дипломатическим путем и избежать разрушительных последствий своего геополитического высокомерия, заключил Кедми.