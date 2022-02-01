Бывших полицейских приговорили к реальным срокам за подбрасывание наркотиков в Раменском

В суде повторно рассмотрели уголовное дело в отношении шестерых бывших сотрудников полиции Раменского, которые фабриковали дела. Условное наказание было заменено на реальные сроки лишения свободы.

Напомним, что осенью прошлого года шестеро силовиков были признаны виновными в фальсификации доказательств, превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков.

Фигуранты в течение трех лет добивались незаконными методами улучшения статистики, чтобы показать эффективность работы своего отдела. Они заводили уголовные дела на необоснованно задержанных граждан, применяли к ним насилие и подбрасывали запрещенные вещества.

Согласно новому приговору злоумышленники проведут в колонии от 3,5 года до семи лет и десяти месяцев.