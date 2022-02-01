Лавров: Россия не позволит Западу «замотать» тему о неделимости безопасности

Запад пытается полностью забыть главный принцип неделимости безопасности, об этом было сказано в российском письме руководителям МИД стран ОБСЕ и об этом министр иностранных дел РФ напомнил США, сообщил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

После переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном дипломат заявил, что западные страны пытаются придать полному забвению ключевой принцип международного права, который был согласован на евроатлантическом пространстве.

«И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что он напомнил Блинкену позицию России по этому вопросу. Москва не позволит «замотать» эту тему и будет продолжать настаивать на честном разговоре по вопросу отношения Запада к безопасности, добавил он.

Сергей Лавров ранее заявил, что Россия встревожена позицией некоторых стран НАТО относительно вопроса неделимости безопасности.