Блинкен в разговоре с Лавровым подтвердил готовность США к продолжению диалога с Россией

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил о готовности США к продолжению диалога с Россией по вопросам гарантий безопасности.

Как отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства, Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал к дальнейшему обмену мнений. Госсекретарь отметил, что Вашингтон готов продолжить обсуждение вопросов в сфере безопасности, которыми обеспокоена Москва.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен (мнениями) с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — отмечается в заявлении американского ведомства.

Ранее Блинкен признался, что глава Белого дома Джо Байден принимал участие в составлении ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности. Американский лидер «благословил» финальный вариант, отметил госсекретарь.