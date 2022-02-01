«Словесная мышеловка». Баранец обвинил США в намерении заболтать российских дипломатов

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заподозрил США в желании «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности, как это делают украинцы в отношении Минских соглашений. Своими опасениями он поделился в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Создание эффективных дипломатических инструментов — это труднейшее дело. Но американцы устраивают словесную мышеловку, а мы от радости, что они хотя бы идут на переговоры, начинаем идти у них на поводу. Так бесконечно продолжаться не может», — убежден Баранец.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США сообщило, что Вашингтон получил от Москвы письменную реакцию на предложения по деэскалации ситуации вокруг Украины. Впрочем, ведомство не стало раскрывать содержание документа, назвав переговоры в публичном пространстве непродуктивными, и оставило этот вопрос «на усмотрение России».

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«Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — передает агентство слова неназванного американского чиновника.

Переписку России и США по гарантиям безопасности Баранец назвал «политико-дипломатическим футболом», который никак не решает возникший кризис. По его словам, стороны должны прибегать к более реальным инструментам и договариваться если не по всему пакету российских инициатив, то хотя бы по отдельным вопросам.

«Неужели так трудно встретиться и за два часа решить, что с 1 марта американцы не проводят учения вблизи российских границ, так же делаем и мы. Это инструмент контроля. Уже можно двигаться дальше, но даже этого не делается. Опять намечаются переговоры, и снова этот футбол», — посетовал гость эфира.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Основные требования Москвы сводятся к выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания военных сил НАТО у границ РФ и юридическому отказу Альянса от планов присоединения к организации Украины и Грузии. Однако США принципиально отказываются обсуждать нерасширение НАТО на восток. В этой связи глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что серьезный диалог возможен лишь по второстепенным вопросам.

«Это банальная американская демагогия. У меня такое впечатление, что мы пытаемся вместе с американцами ситом вычерпать море. Американцы сильно поднаторели в виляющей хвостом дипломатии, мы их пытаемся припереть к стенке. Единственная надежда, что стороны договорятся по тем мелочам, о которых сказал Лавров, чтобы хоть какое-то зернышко было в активе наших договоренностей», — подчеркнул Баранец.

По этой причине полковник в отставке возлагает особые надежды на грядущую встречу президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится 4 февраля в день открытия Олимпийских игр в Пекине. Стороны обсудят стратегическую стабильность в Европе, региональные проблемы, а также диалог Москвы с США и НАТО.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Человечество уже разинуло рот, понимая, что у Путина с Си Цзиньпином будет серьезный разговор, тем более что у Китая есть аналогичная проблема — это Тайвань. Мы уже намекали, что понимаем озабоченности Пекина. Думаю, что Путин сделает хорошее, честное, рыцарское алаверды, если скажет, что мы полностью разделяем позицию КНР в отношении Тайваня. Американцы в осадке», —резюмировал военный обозреватель «КП».

Ранее крымский политолог Александр Форманчук объяснил «ПС», что стоит за отказом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины выполнять Минские соглашения.