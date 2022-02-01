ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в большинстве стран мира

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о росте смертности от коронавирусной инфекции во многих регионах мира.

Глава ВОЗ на брифинге в Женеве выразил беспокойство стремительным распространением штамма коронавируса «Омикрон».

«После того как «Омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — отметил Гебрейесус.

В ВОЗ отметили, что вакцинация и бустерные прививки помогут предотвратить тяжелое течение COVID-19 и летальные исходы от осложнений болезни. Глава Европейского бюро Ханс Клюге подчеркнул, что важна индивидуальная ответственность граждан.