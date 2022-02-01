Севастополь ужесточил коронавирусные ограничения на фоне волны COVID-19

Власти Севастополя приняли решение ужесточить коронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в регионе.

Работники старше 60 лет будут переведены на удаленный формат работы. Оказание услуг будет происходить дистанционно. Решение было принято на совещании под управлением губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Чего-то радикального пока предлагается не вводить, но важно обсудить дополнительные мероприятия, которые ограничат распространение инфекции», — заявил глава региона.

Заполняемость кинотеатров и театров не должна превышать 50%. Департаменту транспорта и общественной безопасности поручено усилить контроль масочного режима и соблюдение санитарных требований юридическими лицами.