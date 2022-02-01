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Нападки на Белоруссию обернулись для Вакарова изгнанием из студии «Место встречи»

Общество
Нападки на Белоруссию обернулись для Вакарова изгнанием из студии «Место встречи»

Украинский политолог Василь Вакаров, заявивший, что Турция якобы больше подходит на роль посредника в переговорах между Украиной, республиками Донбасса и Россией, чем Белоруссия, не встретил понимания среди участников политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ.

Как заявил гость с Украины, минский переговорный формат по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стал виртуальным после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров Крым российским. А Турция, по словам Вакарова, будучи «главной страной Евразии», является якобы нейтральным государством.

Но этом заявление украинскому эксперту возразил обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, который напомнил, что в Турции несколько лет назад был застрелен российский посол Андрей Карлов, а значит этой стране вряд ли можно доверять в вопросе обеспечения безопасности иностранных дипломатов.

Кроме того, добавил Юсин, евразийскими государствами можно назвать лишь три страны – Турцию, Россию и Казахстан, и турки не могут претендовать на то, чтобы именно их государство считалось самым влиятельным из этих трех.

В России, подчеркнул журналист, отчетливо понимают, кто именно принимает на Украине все решения, и переговоры намерены вести непосредственно с этой стороной.

«Москва четко дала понять, что об Украине будет говорить только с США. Другого посредничества не надо», — подчеркнул Юсин, обращаясь к украинскому политологу.

Нападки на Белоруссию обернулись для Вакарова изгнанием из студии «Место встречи»
Pr Scr youtube.com  / «Кто против?»

А также, напомнил журналист, признание Белоруссией российского статуса Крыма не мешает Украине покупать у этой страны электричество, а значит Киев ведет разговоры о переносе переговоров в Турцию только для того, чтобы максимально затянуть переговоры и оправдать свое нежелание выполнять Минские договоренности.

«Либо переговоры и дальше будут виртуальными, либо украинцы согласятся летать в Минск, потому что у "диктатора" Лукашенко они до сих пор электричество покупают», — отметил Юсин.

Вакаров в ответ объявил, что прямого авиасообщения между Киевом и Минском нет, но Юсин посоветовал гостю из Киева засунуть украинские принципы по поводу прямых рейсов туда же, куда ранее Украина их засунула в вопросе покупки электроэнергии.

Нападки на Белоруссию обернулись для Вакарова изгнанием из студии «Место встречи»
Prt Scr youtube.com  / НТВ

Перепалку прекратил ведущий телепередачи Андрей Норкин, который предложил Василю Вакарову покинуть студию так же, как он это делает каждый раз изгоняя с передачи участников споров и эмоциональных дискуссий, переходящих к оскорблениям.

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