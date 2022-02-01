Нападки на Белоруссию обернулись для Вакарова изгнанием из студии «Место встречи»

Украинский политолог Василь Вакаров, заявивший, что Турция якобы больше подходит на роль посредника в переговорах между Украиной, республиками Донбасса и Россией, чем Белоруссия, не встретил понимания среди участников политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ.

Как заявил гость с Украины, минский переговорный формат по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стал виртуальным после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров Крым российским. А Турция, по словам Вакарова, будучи «главной страной Евразии», является якобы нейтральным государством.

Но этом заявление украинскому эксперту возразил обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, который напомнил, что в Турции несколько лет назад был застрелен российский посол Андрей Карлов, а значит этой стране вряд ли можно доверять в вопросе обеспечения безопасности иностранных дипломатов.

Кроме того, добавил Юсин, евразийскими государствами можно назвать лишь три страны – Турцию, Россию и Казахстан, и турки не могут претендовать на то, чтобы именно их государство считалось самым влиятельным из этих трех.

В России, подчеркнул журналист, отчетливо понимают, кто именно принимает на Украине все решения, и переговоры намерены вести непосредственно с этой стороной.

«Москва четко дала понять, что об Украине будет говорить только с США. Другого посредничества не надо», — подчеркнул Юсин, обращаясь к украинскому политологу.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

А также, напомнил журналист, признание Белоруссией российского статуса Крыма не мешает Украине покупать у этой страны электричество, а значит Киев ведет разговоры о переносе переговоров в Турцию только для того, чтобы максимально затянуть переговоры и оправдать свое нежелание выполнять Минские договоренности.

«Либо переговоры и дальше будут виртуальными, либо украинцы согласятся летать в Минск, потому что у "диктатора" Лукашенко они до сих пор электричество покупают», — отметил Юсин.

Вакаров в ответ объявил, что прямого авиасообщения между Киевом и Минском нет, но Юсин посоветовал гостю из Киева засунуть украинские принципы по поводу прямых рейсов туда же, куда ранее Украина их засунула в вопросе покупки электроэнергии.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Перепалку прекратил ведущий телепередачи Андрей Норкин, который предложил Василю Вакарову покинуть студию так же, как он это делает каждый раз изгоняя с передачи участников споров и эмоциональных дискуссий, переходящих к оскорблениям.