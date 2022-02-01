Политолог Кашин констатировал нежелание Японии обрести врага в лице России

США требуют от Японии ввести экономические санкции против России, однако в Токио боятся испортить отношения с Москвой. Такое мнение выразил политолог Василий Кашин.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ отметил, что Япония и Южная Корея, которые являются союзниками США, неохотно поддерживают санкционную политику. Однако ситуация оказывается серьезнее, поскольку Вашингтон пытается оказать давление на Токио, апеллируя заявлениями о возможном «вторжении» РФ на Украину, пишет «ПолитРоссия».

«Заранее ведутся переговоры, и Запад требует принять крупные экономические санкции против России из-за конфликта на Украине. Делать этого и говорить публично на эту тему в Японии и не хотят», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Япония не желает обрести себе врага в лице России, поскольку ситуация вокруг Украины не касается Токио. Кроме того, вызывает беспокойство российско-китайское сотрудничество.

«Японцы не хотят делать что-то, что спровоцирует новое сближение России и Китая. Однако сейчас ситуация идет в другом направлении: бесконечно сопротивляться давлению США им трудно. Поэтому сейчас они делают, что могут: пытаются отвлекать внимание, не хотят говорить о санкциях», — раскрыл хитрый план политолог.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси отказался отвечать на вопрос о возможном введении ограничительных мер против России. По его словам, Токио продолжит сотрудничать со странами G7 по ситуации вокруг Украины.