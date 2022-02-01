Британский премьер Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Зеленским и Кулебой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы провести переговоры с властями Украины.

Британский политик намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также главой Министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

Также в рамках визита было запланировано объявление о создании нового формата сотрудничества между Киевом, Варшавой и Польшей. Однако мероприятие было перенесено на поздний срок из-за болезни главы британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс: дипломат заразилась коронавирусом.