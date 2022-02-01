Аксенов сообщил об уходе главы Евпатории Тихончука в отставку

Мэр Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам политика, Тихончук принял соответствующее решение после их совместной встречи. Глава Евпатории написал заявление по итогам оценки результатов своей работы, уточнил Аксенов.

«Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», - написал Аксенов в Telegram.

Ранее сообщалось, что сразу четыре российских губернатора могут уйти в отставку в феврале-марте текущего года. Речь идет о главах Кировской, Оренбургской, Рязанской и Томской областей.