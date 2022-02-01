Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о разжигании розни против судьи из Польши

Судья Окружного суда Варшавы стал фигурантом уголовного дела по статье о разжигании национальной вражды за отказ экстрадировать в Белоруссию основателя Telegram-канала Nexta.

Следствие установило, что судья отказал в выдаче причастного к террористической деятельности Степана Путило для привлечения к уголовной ответственности на территории Белоруссии.

В ходе заседания подозреваемый публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Белоруссии, считает следствие.