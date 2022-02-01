Хазин объяснил, какой сюрприз россиянам вскоре может преподнести доллар

Держателям долларов в России уже в обозримом будущем могут предложить обменять их на рубли, так как хождение американской валюты в стране будет прекращено.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил известный российский политолог и экономист Михаил Хазин, по мнению которого в скором времени мир окажется поделен ведущими государствами на валютные зоны.

Если это произойдет, глобальной долларовой экономике придет конец, а обменом валюты смогут заниматься исключительно государственные институты. И тогда россияне, которые предпочитают хранить свои деньги в долларах, не смогут ими рассчитываться на территории России.

«Хотите держать доллары – держите. Но дело в том, что если будут валютные зоны, куда все идет, то доллар перестанет ходить в нашей стране. И будет такая же ситуация, как, скажем, была в 1970-е годы в СССР. Теоретически можно было держать дома какое-то количество долларов – а смысл? Что вы с ними сделаете? Можно пойти, конечно, в валютные магазины типа «Березки», но там к вам обязательно подойдут и спросят: а у вас откуда?» — напомнил Хазин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но в ближайшее время тем из россиян, кто копит деньги или хранит сбережения в долларах, еще нечего бояться, так как распад мира на валютные зоны происходит не одномоментно и не быстро, поэтому паниковать не стоит. Когда в России только начнет ограничиваться хождение долларов на территории РФ, гражданам страны предложат обменять американские деньги по неплохому курсу.

При этом Хазин не стал делать прогнозы о сроках отказа от хождения долларов в РФ и о том, по какому курсу населению предложат обменять валюту.

«Разумеется, когда валютные зоны образуются, то гражданам будет предложено поменять наличные доллары, которые у них есть, по более или менее приличному курсу. Но пока я оснований для паники не вижу», – заключил экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, 31 января курс доллара к рублю продолжил снижаться, так как на укрепление российской национальной валюты играют дорогая нефть, признаки снижения напряженности в украинском вопросе и ослабление американской валюты к большинству других валют. При этом эксперты предупреждают, что ситуация может измениться из-за новых санкционных инициатив Великобритании.