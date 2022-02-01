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Певец Авраам Руссо рассказал, как правильно приготовить хумус

Общество
Певец Авраам Руссо рассказал, как правильно приготовить хумус

Одно из самых популярных восточных блюд Хумус не во всех ресторанах готовится по верному рецепту и с соблюдением всех необходимых правил. Так считает певец Авраам Руссо, который раскрыл фирменный рецепт экзотической закуски.

Исполнитель рассказал, что не раз в московских заведениях общественного питания встречал хумус не таким, каким он должен быть в его понимании. По словам исполнителя, в процессе приготовления этого блюда должны быть соблюдены все этапы.

Во-первых, уточнил Руссо, нужно подготовить ингредиенты. Для будущего хумуса понадобится 1 килограмм сухого нута, 200 грамм тахини, лимонная кислота (чайная ложка), несколько зубчиков чеснока, четыре-пять кубиков льда. Также будут уместны специи и соль.

«Любителям пикантности и остроты вкуса я могу порекомендовать добавлять в хумус красный перец, но ни в коем случае не черный, как иногда некоторые умудряются это делать. В блендер также можно добавить зиру в процессе готовки, а также уже в финале посыпать ею хумус сверху», — рассказал певец в интервью «Собеседнику».

Перед тем, как ингредиенты попадут в блендер, нужно провести некоторые подготовительные процедуры. Так, повар должен на 18 часов оставить замоченным в содовой воде нут. После этого турецкий горох (он же нут) промывается, варится на пару и остывает. Только при достижении зернами нормальной температуры можно начинать смешивание ингредиентов в блендере. Руссо подчеркнул, что важно не забыть про кунжутное масло тахини, которое придает блюдам пикантный аромат.

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