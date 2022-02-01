Певец Авраам Руссо рассказал, как правильно приготовить хумус

Одно из самых популярных восточных блюд Хумус не во всех ресторанах готовится по верному рецепту и с соблюдением всех необходимых правил. Так считает певец Авраам Руссо, который раскрыл фирменный рецепт экзотической закуски.

Исполнитель рассказал, что не раз в московских заведениях общественного питания встречал хумус не таким, каким он должен быть в его понимании. По словам исполнителя, в процессе приготовления этого блюда должны быть соблюдены все этапы.

Во-первых, уточнил Руссо, нужно подготовить ингредиенты. Для будущего хумуса понадобится 1 килограмм сухого нута, 200 грамм тахини, лимонная кислота (чайная ложка), несколько зубчиков чеснока, четыре-пять кубиков льда. Также будут уместны специи и соль.

«Любителям пикантности и остроты вкуса я могу порекомендовать добавлять в хумус красный перец, но ни в коем случае не черный, как иногда некоторые умудряются это делать. В блендер также можно добавить зиру в процессе готовки, а также уже в финале посыпать ею хумус сверху», — рассказал певец в интервью «Собеседнику».

Перед тем, как ингредиенты попадут в блендер, нужно провести некоторые подготовительные процедуры. Так, повар должен на 18 часов оставить замоченным в содовой воде нут. После этого турецкий горох (он же нут) промывается, варится на пару и остывает. Только при достижении зернами нормальной температуры можно начинать смешивание ингредиентов в блендере. Руссо подчеркнул, что важно не забыть про кунжутное масло тахини, которое придает блюдам пикантный аромат.