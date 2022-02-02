Правительство США выплачивает компенсацию несовершеннолетним ЛГБТ-активистам

Национальный институт здравоохранения США выплачивает около 300 долларов малолетним геям и трансгендерам, чтобы они фиксировали данные о своей сексуальной активности в специальном мобильном приложении. Причем делается это без разрешения родителей, сообщает Breitbart News.

Все это проходит в рамках исследовательского эксперимента ученых Колумбийского университета о передачи СПИДа между несовершеннолетними приверженцами ЛГБТ. Добровольцам задают ряд интимных вопросов, чтобы лучше понять природу рискованной сексуальной активности подростков.

Отмечается, что на разработку приложения MyPEEPS правительство США выделило более 6 миллионов долларов. Журналисты Breitbart News не уверены, что подобная деятельность специалистов университета является законной.

pixabay.com /

Бывший сотрудник Бюро агентства глобального здравоохранения США доктор Моник Вуббенхорст осудила любопытных ученых, призывая подумать о безопасности детей.

«Есть серьезные опасения, что исследуемые дети могут быть вовлечены в сексуальную эксплантацию с пожилыми мужчинами, а также в детскую проституцию», — заявила Вуббенхорст.

Ранее ряд сенаторов штата Вашингтон захотела легализовать «волшебные грибы» для творческих целей.