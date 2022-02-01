Объявление о продаже протестантской церкви в Мурманске появилось в Сети

Здание протестантской церкви было выставлено на продажу в Мурманске на одном из сервисов для размещения объявлений.

Нежилое помещение площадью 925,2 квадратных метра продается вместе с земельным участком. Его стоимость составляет 99 миллионов рублей.

Владельцы пошли на подобный шаг из-за нерентабельности содержания постройки, в том числе высоких коммунальных платежей. Пока желающих приобрести здание не так много, передает РИА Новости.

Помещение также арендуется для богослужений. Пастор Алексей Казанов заявил, что хотел бы сохранить постройку как церковь и не хочет ее продажи.

Житель Тульской области выставил на продажу кота, которого якобы держал президент России Владимир Путин. За питомца мужчина захотел получить 9,5 миллиона рублей, сообщает телеканал «360».