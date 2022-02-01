Бывший советник офиса Зеленского Арестович заявил о злости президента Украины на США

Президент Украины Владимир злится на США из-за непрекращающихся заявлений о «российском вторжении». Об этом сообщил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович

По его словам, сейчас Киев столкнулся с самой сложной проблемой за всю историю: ему придется отказаться от зависимости от иностранных партнеров.

«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создания ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению"», — сказал Арестович в комментарии UkrLife.

Американские СМИ в последнее время часто заявляют о скором «вторжении» России на Украину. Москва отвечает, что не проявляет агрессии в отношении других стран.