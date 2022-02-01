Крымский политолог объяснил, почему в СНБО публично отказались от Минских соглашений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов публично признал, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. И более того он попросил руководство западных стран не принуждать президента Владимира Зеленского следовать договоренностям 2015 года, передает Associated Press.

По словам Данилова, документ мирного урегулирования конфликта в Донбассе в нынешнем виде невыполним, поскольку может спровоцировать массовые беспорядки на Украине и последующее разрушение страны.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — сказал секретарь СНБО в интервью американскому изданию.

Крымский политолог Александр Форманчук убежден, что такими заявлениями команда Зеленского готовит почву для будущего вторжения в самопровозглашенные республики Донбасса.

«Поскольку авторство [Минских соглашений] принадлежит Путину, на Украине считают их невыполнимыми. Это заявление, на мой взгляд, говорит о неизбежности вовлечения Украины в войну на юго-востоке. За этим стоит Белый дом, а его целью является вовлечение в будущий конфликт России, чтобы и РФ увязла в этом. Вот и вся стратегия», – поделился мнением собеседник «Политики Сегодня».

По словам политолога, заявление Данилова и «подобных ему» противников минских договоренностей равнозначны «самоубийству Украины». Поскольку лишь следование соглашениям позволит стране сохранить территориальную целостность. В Киеве, по его словам, прекрасно понимают, что альтернативы Минским соглашениям нет и быть не может — документ признан Советом безопасности ООН и гарантами в лице России, Германии и Франции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова Данилова, назвав их дискуссией в публицистическом стиле. По его оценке, Минские соглашения - единственный документ об окончании войны в Донбассе, признанный на международном уровне.