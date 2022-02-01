Журналисты Washington Post узнали о перепалке Небензи с постпредом США при ООН Томас-Гринфилд

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют ухудшению обстановки вокруг Украины.

Поводом для скандала на заседании Совбеза стали слова его американской коллеги Линды Томас-Гринфилд. Как сообщают журналисты The Washington Post, словесная перепалка между двумя дипломатами стала острейшей за последние годы.

Небензя пришел в ярость, услышав замечание постпреда из США в адрес России. Она заявила, что Москва якобы пытается выставить Запад в качестве агрессора с целью создания предлога для «вторжения» на Украину.

В ответ от российского дипломата последовала жесткая реплика. Небензя обвинил Вашингтон в провокациях и лживых заявлениях касательно планов Москвы по Украине.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — сказал постпред РФ при ООН.

Благодаря усилиям американской стороны Украиной управляют «нацисты», подчеркнул Небензя. А Запад и дальше старается превратить в героев тех людей, которые сражались за Гитлера, добавил он.

Как сообщалось ранее, Небензя покинул заседание Совбеза перед выступлением представителя из Киева. Решение российского дипломата было обусловлено запланированной встречей с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.