Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал гонцом Европы в Россию, поэтому в польской прессе началась дикая истерика, поскольку Варшава могла бы занять его место, заявил политолог Николай Межевич.

В рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» эксперт проанализировал обстановку в Европе, а также прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина и Виктора Орбана.

По его словам, премьер Венгрии превратился в гонца Европы, поскольку Будапешт никогда не отличался жесткой антироссийской позицией.

«Да, сейчас в прессе, особенно в польской прессе, дикая истерика, что Орбан едет в Москву продавать Европу. Я так понимаю, Варшава выступает в качестве конкурента, да, может быть, она бы хотела съездить в Москву и продать Европу. Так ведь проблем-то нет, мы даже чартер пришлем — приезжайте, продавайте, только зачем она нам нужна?» — отметил Межевич.

Политолог Межевич ранее сообщил, что Эстония намерена использовать военных НАТО в качестве живого щита. По его словам, страна пытается прикрыть себя военнослужащими серьезных держав.