Геологи нашли новое нефтегазовое месторождение в Славянском районе Кубани

Компания «Газпром добыча Краснодар» заявила о нахождении геологами нового месторождения нефти и газа в Славянском районе Кубани. Оно оказалось достаточно крупным, сообщает РИА Новости.

Бурение скважины на Прибрежно-Новотитаровского участке позволило получить приток нефти объемом 17 кубометров в сутки.

«Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани — Западно-Варавенского. Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа — 86 миллионов кубометров», — рассказал генеральный директор компании Андрей Захаров.

Месторождение обнаружено на участке, где ранее уже были найдены несколько других. В целом их запасы составляют более 27 млн тонн условного топлива.