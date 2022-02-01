Басурин в эфире федерального телеканала объявил о готовности Киева к началу войны

Украина начала создавать ударные группировки на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, у Киева уже есть план вторжения в ЛДНР, который был создан не без участия западных стран. А именно США и Великобритании. Они в этом конфликте буквально выступают спонсорами Украины. Причем как в финансовом, так и в военно-техническом плане.

«Готовится большая война по отношению к жителям Донбасса», – констатировал представитель ДНР.

Также Басурин не исключил, что на фоне нагнетания напряженности руководство ЛДНР в ближайшее время обратится за помощью к «друзьям» с просьбой начать поставки вооружений. По его словам, речь идет не только о России.

Ранее помочь самопровозглашенным республикам Донбасса вооружением призвали в партии «Единая Россия».