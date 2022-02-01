«Ситуация серьезная». Почему Джонсон вновь упустил возможность поговорить с Путиным

Телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина вновь сорвался. Изначально лидеры двух держав должны были созвониться 31 января, однако затем в аппарате Даунинг-стрит назвали новую дату — 1 февраля.

Впрочем, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, долгожданной беседы Путина и Джонсона не будет и в этот раз. Стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины, после чего британский политик собирался встретиться в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Если вы обратили внимание, мы не анонсировали разговор Путина и Джонсона. Но мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Позднее представитель премьер-министра Великобритании сообщил, что телефонный разговор перенесен на вторую половину среды, 2 февраля.

wikipedia.org / UK Prime Minister

Кто сорвал звонок?

Хотя причина переноса переговоров до сих пор неизвестна, можно предположить, что инициатива исходила от самого Джонсона. На днях он сообщил, что позвонит Путину, «как только найдет такую возможность». Столь внезапная занятость британского премьера связана с его недавним выступлением в парламенте по поводу проведения секретных вечеринок в период коронавируса.

Доклад о «винных пятницах» главы государства представила старшая сотрудница аппарата правительства Сью Грей, проверившая 16 мероприятий. Некоторые из них проходили в условиях жесткого локдауна, когда всем остальным жителям страны было запрещено принимать гостей у себя дома. За это депутаты обвинили Джонсона в лицемерии.

В ответ премьер-министр признал свои ошибки и согласился с тем, что простые граждане, вынужденные соблюдать все ограничения, вправе рассердиться на него. Джонсон пообещал вынести уроки из этой истории, однако подчеркнул, что в отставку не собирается.

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«Репутация нашей страны в мире зиждется на том, что мы быстрее всех крупных экономик Европы осуществили вакцинацию, что британский ВВП растет быстрее, чем во всех остальных странах G7, на нашей способности объединить союзников в противостоянии Владимиру Путину. Вот то, на чем сейчас сосредоточен мир, вот то, на чем сейчас сосредоточен я и должен быть сосредоточен мой собеседник», — призвал Джонсон.

Во время переговоров с Путиным он намеревался попросить Москву «не устраивать кровопролитные бои в Европе» из-за эскалации украинского конфликта. Он предупредил, что последствия «российского вторжения» будут катастрофическими для всего мира — если украинцы и дадут отпор любой агрессии, сопротивление в любом случае будет «отчаянным и кровавым».

«Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края [войны]. Я думаю, что России нужно сделать это», — убежден премьер-министр Великобритании.

kremlin.ru / Администрация президента России

Мнение эксперта

Впрочем, раскаяние Джонсона и его громкие угрозы в адрес России не устроили британцев. В частности, «теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми упрекнул главу государства за перенос «жизненно важного» разговора с Путиным.

«Ситуация на Украине очень серьезная. Мы хотим, чтобы дипломатия увенчалась успехом. Но этому кризису нужен сосредоточенный премьер-министр, а не тот, кто настолько увлечен защитой того, что не может быть оправдано, что пропустил жизненно важный дипломатический разговор с Путиным», — написал он в Twitter.

С другой стороны, если бы Джонсон не решился объясниться перед депутатами 31 января, то сторонники премьер-министра обвинили бы его в неуважении к парламенту, заметила в беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Ситуация для Джонсона действительно серьезная, потому что речь шла о его возможной отставке. Он попытался на время приглушить возмущения своих же однопартийцев, которые могли отправить его отставку», — объяснила собеседница «ПС».

gov.uk /

Ананьева назвала глупым заявление «теневого» министра о якобы упущенной возможности Джонсона, поскольку, по ее словам, совсем не имеет значения, когда Великобритания обвинит Россию в эскалации ситуации на Украине или пригрозит ей санкциями — сегодня или завтра:

«Джонсон упустил бы возможность, если бы поговорил с Путиным, тот объяснил ему, что такие вещи делать не надо, и Джонсон сказал бы: "Раз не надо, то не надо". Но сегодня Джонсон приедет в Киев и объявит, что Великобритания, Польша и Украина будут создавать союз».

Последний раз Путин и Джонсон беседовали в декабре 2021 года. Тогда британский премьер предупредил Москву о «серьезных последствиях» в случае вторжения на Украину. В ответ российский президент заявил, что страны НАТО «осваивают» украинскую территорию, а это создает прямую угрозу безопасности РФ.