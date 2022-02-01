В руководстве Bellingcat грядут серьезные перестановки на фоне суда с бизнесменом Пригожиным

Исполнительный директор Bellingcat Элиот Хиггинс опубликовал в Twitter информацию о том, что он уступает свой пост журналисту Христо Грозеву. Стоит отметить, что серьезные перестановки в руководящем звене издания-иноагента происходят на фоне суда СМИ с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Предприниматель ранее подал иск против данного издания, в котором указал, что Bellingcat (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) должно ответить по закону за публикацию порочащих сведений, сообщил ФАН

В своих постах в микроблоге Twitter Хиггинс сделал бездоказательные заявления в адрес Пригожина. Представитель издания приписывал бизнесмену ответственность за операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также связь с так называемой «группой Вагнера».

Смена руководства в Bellingcat, по мнению аналитиков, может быть связана именно с судом по иску Пригожина и тем фактом, что в отношении предпринимателя распространялись фейковые сведения.

Добавим, что Христо Грозев является известным на западе журналистом, который преуспел в расследованиях-фальсификациях, направленных против России.