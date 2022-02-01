Поздняков рассчитывает, что россияне завоюют минимум 30 медалей на ОИ-2022

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что спортсмены из РФ завоюют не менее 30 медалей на предстоящих Играх в Пекине.

Станислав Поздняков дал интервью пресс-службе ОКР в преддверии старта зимней Олимпиады 2022 года. Глава организации отметил, что россияне в Пекине должны завоевать минимум 30 медалей.

«У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует», — заявил президент ОКР.

Зимняя Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на ОИ-2022 под флагом ОКР.