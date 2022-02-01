Киев и Варшава планируют построить газопровод для поставок топлива с запада на восток

Киев и Варшава договорились построить газопровод в недалеком будущем. Об этом после переговоров с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Целью является наращивание объемов поставок газа с запада на восток. По словам польского представителя, он обсудил с коллегой увеличение прокачки топлива в этом направлении.

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — отметил Моравецкий.

Однако политолог Дмитрий Корнейчук считает, что после открытия газопровода «Северный поток — 2» Украина будет вынуждена возобновить прямые поставки газа из России.