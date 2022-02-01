Эксперт: РФ осознанно и целенаправленно взвинтила ставки в разговоре с Западом

России в разговоре с Западом пришлось перейти к гораздо более жесткой конфронтационной риторике. И она пошла на это осознанно, так как до этого Запад просто отмахивался от позиции Москвы.

Об этом в материале для издания «Коммерсант» рассуждает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Россия осознанно и целенаправленно взвинтила ставки. Понятно почему — иначе просто отмахиваются. Так что мегафон в руки, сталь — в голос, а для достоверности и колонны туда-сюда. Довольно прямолинейно, но работает, — объяснил эксперт. — Впрочем, тогда не надо удивляться, что и встречный залп соответствующий».

У противоположной стороны есть перед РФ серьезное преимущество, которое заключается в глобальной информационном доминировании. И у нее есть возможность в ответ на постановку Россией вопроса ребром устроить нагнетание массового психоза из-за «российской агрессии». При чем речь идет не об Украине, а принципах европейской безопасности, больше не соответствующих соотношению сил и приоритетов.

Исторически, напоминает международник, подобные вопросы между народами решались войнами, но сейчас ситуацию не разрешить вооруженным конфликтом с участием крупных стран.

«Значит, выход — в договоренностях больших игроков. Но столь комплексных договоренностей за расслабленным чаепитием не достигают. Поэтому в ход идут все виды убеждения. И демонстрации силы, — объяснил Лукьянов в заключение. — Потому что сила и готовность ее применить остаются мерилом остального. Но вот пересечение грани от демонстрации к применению — выход на качественно иной уровень рисков и последствий. К ним современные общества не готовы, и их руководители это знают».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в конце декабря 2021 года Россия озвучила свои требования к Западу и к НАТО по гарантиям безопасности, включающие в себя, в числе прочего вопрос о нерасширении военного блока на восток и его возврате в границы 1997 года.

В начале января прошли трехступенчатые переговоры по этой теме между представителями России, и делегациями США, НАТО и ОБСЕ, после чего Вашингтон и Брюссель предоставили Москве письменные ответы на ее предложения, сопроводив их призывом не публиковать эти ответы.