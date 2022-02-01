Болгарская ясновидящая Ванга раскрыла две решающие для человечества даты 2022 года

Известная всему миру болгарская провидица Ванга в своих предсказаниях на 2022 год назвала две даты, являющиеся, по ее словам, исключительно важными для всего человечества. Речь идет о «дне пяти двоек». Переломный момент для всего мира может наступить 2 или 20 февраля. Именно эти даты наиболее подходят под описание.

«В "день пяти двоек" тяжко будет всем, даже тем, кто ни разу не болел. Сойдутся пять двоек, настанет долгий беспросветный день», — говорила Ванга.

По мнению ясновидящей, это время надо просто пережить. Также в ее пророчестве содержалось воспоминание о болезни. Не исключено, что речь шла как раз о пандемии коронавируса. Она считала, что инфекция ослабеет до такой степени, что человечество попросту к ней привыкнет.

Также Ванга сделала множество предсказаний и о судьбе России. По ее мнению, в состав страны вернется несколько славянских народы. Правда, о каких именно территориях шла речь — доподлинно неизвестно. Кроме того, она заверяла, что все, кто когда-то отвернулся от российского государства, возвратятся к нему в новом обличье. Это, по ее словам, приведет к росту могущества нашей страны.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».