Школьники Свердловской области частично перейдут на удаленку со 2 февраля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о частичном переходе школьников на удаленку.

Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ региона, студенты колледжей и техникумов перейдут на дистанционный формат обучения. Мера будет действовать до 16 февраля. Первоклассники, в свою очередь, уйдут на каникулы.

Лица в возрасте до 17 лет не смогут посещать торговые центры без родителей. Исключение будет сделано для тех, у кого есть студенческий билет. На территории региона также действует запрет на посещение несовершеннолетними спортивных организаций и клубов, детских игровых комнат.