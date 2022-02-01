Путин пообещал сообщить премьеру Венгрии Орбану о контактах с США по безопасности

Президент России Владимир Путин с удовольствием проинформирует Будапешт о контактах с США по гарантиям безопасности. Об этом глава государства сказал премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Встреча лидеров проходит в Москве 1 февраля. Владимир Путин отметил, что личные переговоры всегда лучше беседы по телефону. Он добавил, что готов работать с любым избранным премьер-министром Венгрии.

«Я не планирую уходить, в апреле выборы, планирую выиграть их и сотрудничать с вами много лет», — ответил Орбан.

В этот же день пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто. Иностранный дипломат уже находится в Москве, он даже успел сделать пробежку в районе Воробьевых гор.