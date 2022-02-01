CNN: дальнейшая тактика США зависит от ответа Путина по гарантиям безопасности

Реакция президента России Владимира Путина на ответ США по гарантиям безопасности станет сигналом для Вашингтона. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

После получения официального письма Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности президент РФ придерживался ранее согласованного графика. Путин принял участие в совещании по национальной безопасности и почтил память жертв блокады Ленинграда, приводит слова американских журналистов «ПолитРоссия»

По сообщению CNN, у Москвы есть возможность ответить в самый подходящий для этого момент. Удивительное спокойствие главы государства не на шутку тревожит США.

«Миру придется ждать решительного ответа от Путина, потому что он может не торопиться, в то время как западные лидеры надрывались из-за украинского кризиса. Ему (Путину – прим.ред.) не нужно консультироваться с неуправляемым парламентом по иностранным делам. Это делает его человеком, с которым можно поговорить», – пишет CNN.

Реакция Путина на ответ США по гарантиям безопасности станет для Вашингтона сигналом к действию. Дальнейшая тактика американских властей приведет или к углублению и без того напряженной ситуации, или к ее ослаблению.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном вопрос гарантий безопасности.