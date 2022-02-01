Минтруд России рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников

Министерство труда Российской Федерации рекомендовало работодателям перевести на удаленную работу максимальное число сотрудников.

Решение принято российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. Необходимость этих мер вызвана кратным ростом заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — уточнили в ведомстве.

Заболеваемость коронавирусом в России последние недели значительно ухудшилась из-за распространения омикрон-штамма, обладающего повышенной способностью заражать вакцинированных от COVID-19 и переболевших.