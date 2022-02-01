The Wall Street Journal: Путин пошел дальше Кубы и Венесуэлы. Байден опять все проспал

Россия допускает возможность размещения войск на Кубе и Венесуэле, если Соединенные Штаты и союзники продолжат экспансию НАТО в Восточной Европе. Администрация Байдена уходит от вопросов журналистов на эту тему, называя поведение Кремля простым «бахвальством».

Однако США могут ждать смутные времена, так как президент России Владимир Путин готовит для Пентагона неприятный «подарок» в Северной Америке, считает автор издания The Wall Street Journal Мэри Анастасия О'Грэйди.

Заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о российских войсках на Кубе, которое западные эксперты ошибочно приняли за условную эскалацию Карибского кризиса 1962 года, является не более чем отвлекающим маневром и иллюзией. Путин и рассчитывал на это, ведь в регионе у РФ появился еще один союзник в лице Колумбии.

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Если в мае на президентских выборах в Колумбии победит выходец из партизанского движения М-19 Густаво Петро, известный своим теплым отношением к России, то латиноамериканская страна вмиг может превратиться в российский военный плацдарм. Причем без единого выстрела и особых затрат.

Правительство США пытается внушить общественности, что Западное полушарие находится под контролем Белого дома, и никаких причин для беспокойства вовсе нет. Но Путин уже давно вонзает «свои клыки» в регион, а Джо Байден ничем не может возразить ему, пропуская все мимо собственного носа, уверена автор WSJ.

mil.ru / Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Хоть у России и имеются современные сверхзвуковые бомбардировщики, а также ядерные ракеты, президент Путин осознает, что он не может соревноваться с Соединенными Штатами в открытом конфликте. Поэтому российский президент ведет гибридную войну с помощью передовых систем военной разведки, а также поддерживает отношения со многими латиноамериканскими режимами.

Обозреватель The Wall Street Journal приводит в пример Венесуэлу. Правительство этой страны за 20 лет закупило у России современной военной техники и оружия более чем на $11,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что, согласно опросу компании YouGov, Владимир Путин входит в десятку самых почитаемых мужчин 2021 года.